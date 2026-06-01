Laura Fernández revela quiénes serán los primeros jerarcas que pasarán por el polígrafo

La presidenta Laura Fernández reveló este lunes que el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, y el de Seguridad, Gerald Campos, serán los primeros jerarcas en someterse a la prueba de polígrafo.

Junto a ellos, la sorpresa es que también pasará por el llamado “detector de mentiras” el ministro de Comunicación, Arnold Zamora.

El anuncio lo hizo mandataria esta tarde, al término de la segunda reunión de su “Fuerza Élite”, el equipo de trabajo que sesionará semanalmente para coordinar y supervisar las acciones de los distintos cuerpos policiales del país.

“Hoy instruí el primer grupo de personas de Fuerza Élite que se va a someter a la prueba de polígrafo. Vamos a iniciar con los ministros, con el ministro de Comunicación, que está asistiendo a estas reuniones, con el ministro de Justicia y Paz y por supuesto con el ministro rector, el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos”, dijo Fernández.

La mandataria aseguró la semana pasada que no iba a tolerar “el menor tufito de crimen organizado y corrupción” entre ese equipo de trabajo especial, de ahí que dijo que sometería a todos los jefes policiales a esa prueba de polígrafo.

La semana anterior, además, aseguró que cualquier persona que desee asistir a esas reuniones también deberá practicarse ese examen, incluidos los funcionarios del Poder Judicial.