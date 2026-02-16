Laura Fernández renuncia a su plaza en Mideplan

La presidenta electa, Laura Fernández, renunció este lunes a la plaza en propiedad que tenía en el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan).

Fernández tenía, hasta hoy, un puesto como investigadora en la Unidad de Estudios Especiales de la Gerencia de Modernización del Estado.

La futura mandataria aseguró, en una carta enviada al ministro de esa cartera, Marlon Navarro, que la decisión la tomó una vez resultó electa el pasado 1.° de febrero; sin embargo, al tener días acumulados de vacaciones, decidió retrasar su salida para evitar que Mideplan “incurriera en una erogación por concepto de tales días de vacaciones”.

“El 2 y 3 de febrero disfruté del derecho adquirido de vacaciones bajo el régimen del Servicio Civil y mi intención siempre fue programar y disfrutarlos, a fin de evitar cargas adicionales a la administración; sin embargo, siendo respetuosa del dictamen que emite la Procuraduría General de la República, considerando así la naturaleza irrenunciable del derecho a vacaciones (…) he tomado la decisión de renunciar a la plaza.

“En ese contexto, y con un ánimo de responsabilidad institucional, he decidido presentar por este medio, de manera respetuosa e irrevocable, mi renuncia al puesto en propiedad que ocupo en el Mideplan, citado supra a partir del 16 de febrero 2026.

“EI Mideplan fue y será siempre la institución donde me forjé como profesional; estaré agradecida con ella y velaré siempre desde mi cargo por fortalecerla a ella y su comunidad institucional”, dice la misiva.

Fernández, quien había sido la ministra de esa cartera, asumirá como Presidenta de la República el próximo 8 de mayo.