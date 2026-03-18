Laura Fernández recibe credenciales del TSE

La presidenta electa de la República, Laura Fernández, recibió este martes las credenciales oficiales por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en un acto protocolario que simboliza la culminación del proceso electoral y marca el inicio de la transición hacia el nuevo Gobierno.

Además de Fernández, se acreditaron como vicepresidentes electos de la República Francisco Gamboa y Douglas Soto.



Con la entrega de credenciales, los tres quedan legalmente facultados para asumir sus cargos a partir del próximo 8 de mayo, fecha en la que se realizará el traspaso de poderes.

Durante su intervención, la presidenta del TSE, Eugenia Zamora, resaltó que Costa Rica, junto con Canadá y Uruguay, se encuentra entre las tres democracias plenas del continente americano.

La presidenta electa, por su parte, hizo un llamado a los 57 diputados electos para trabajar de manera conjunta en enfrentar la crisis de seguridad que atraviesa el país.

Fernández obtuvo 1.243.141 votos, equivalentes al 48,53% del total de sufragios, lo que le permitió llevarse el gane en la primera ronda.