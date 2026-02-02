Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica: "Nos toca edificar la Tercera República"

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, brindó su mensaje de victoria luego de triunfar en los comicios electorales con un contundente 48%.

Fernández, de 39 años, compartió con el pueblo que le aplaudió y le ovacionó su discurso en el que indicó que “Costa Rica cerró un ciclo”.

"Lo que se llamó la Segunda República, en 1948, en campos de batalla abnegados por la sangre de nuestros padres y hermanos, ha quedado en el pasado por la voluntad expresa del pueblo de Costa Rica, por eso nos toca a nosotros edificar la Tercera República, por eso y para eso se instalará el nuevo gobierno", comentó Fernández.

Fernández destacó que “el mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible”.

"Me atrevo a vaticinar que uno de los cambios más significativos de la Tercera República que hoy se inaugura, será relativo a la forma en que actúa la oposición al gobierno y los partidos políticos en general", dijo la mandataria.

Por otra parte, la presidenta electa también tuvo palabras para quienes fueron sus opositores políticos durante la campaña.

“Nos toca a todos juntos articular el cambio, también los que hoy no fueron favorecidos en las urnas tienen una gran responsabilidad con el futuro de la Patria y mi gobierno les concederá los espacios pertinentes para que cumplan los deberes cívicos y políticos”, añadió.

Desde su criterio, “en una democracia sana, las fuerzas opositoras deben ser vigilantes del accionar gubernamental, pero también tienen que ser propositivas y deben ser coherentes al interés de la ciudadanía”.

Para finalizar, también se refirió a la figura del presidente Rodrigo Chaves, de quien fue ministra de Planificación y también de la Presidencia.

“Don Rodrigo, con su ejemplo, usted vino a inyectar coraje y dignidad al pueblo de Costa Rica y puso a la nación de pie para escalar mayores cumbres de la democracia y enrumbarnos hacia el desarrollo. Señor Presidente, yo seguiré haciendo rugir as nuestra economía jaguar”, citó Laura.

Sobre la nueva conformación de la Asamblea Legislativa, donde tendrá 30 diputados oficialistas, Fernández solicitó que el actuar de los 57 legisladores debe ser de “suma prudencia y sabiduría, con el máximo sentido de responsabilidad, la tarea histórica de ustedes, al igual que la mía, es enorme”.

Antes de finalizar su discurso, la mandataria electa compartió una reflexión sobre el papel de la prensa en la sociedad democrática.

“En esta la Tercera República, como demócrata que soy, creo que la prensa debe ser auténticamente libre para cumplir su labor cotidiana de informar sobre el acontecer y que la libertad de prensa, así entendida, comprende el deber y el derecho a la crítica periodística, pero convengamos también que el periodismo es en esencia y por definición un servicio a la sociedad”, concluyó.