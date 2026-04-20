Laura Fernández presentará su gabinete el próximo 5 de mayo
La presidenta electa juramentará a su equipo de trabajo el 8 de mayo en el Estadio Nacional, una vez concluido el traspaso de poderes.
La presidenta electa, Laura Fernández, presentará su gabinete el próximo 5 de mayo.
Así lo anunció la también ministra de la Presidencia este lunes en medio de la reunión que sostiene con la actual fracción del Frente Amplio.
Fernández reconoció a los actuales legisladores que dará a conocer su equipo de trabajo en un acto formal a celebrarse en el Teatro Popular Melico Salazar, en San José.
Tres días después, el 8 de mayo, el nuevo gabinete será juramentado en el Estadio Nacional, una vez concluya el traspaso de poderes.
Hasta ahora, un creciente número de actuales ministros ha mostrado su anuencia a continuar en sus cargos si así lo decide la futura mandataria.
Solo en el caso de Mary Munive (Salud) y Víctor Carvajal (Agricultura) ya se hizo público que no continuarán en sus puestos.