Laura Fernández plantea grabar visitas a reos de máxima seguridad, incluso las de abogados

La presidenta Laura Fernández planteó este lunes la posibilidad de grabar las visitas que reciben los privados de libertad en cárceles de máxima seguridad, incluidas las reuniones con sus abogados.

La propuesta surgió durante una reunión con fuerzas especiales, en la que participaron también los ministros de Seguridad y Justicia, con el objetivo de analizar nuevas estrategias para combatir la inseguridad y el crimen organizado.

Juristas han advertido que la medida podría ser inconstitucional, ya que afectaría el derecho a la defensa y la confidencialidad entre abogado y cliente en los procesos penales.

El abogado constitucionalista Marvin Carvajal señaló que, aunque la iniciativa busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado, también podría generar serias afectaciones a las garantías fundamentales de los privados de libertad.

La mandataria indicó que este proyecto podría ser presentado en los próximos dos meses, en el marco de las acciones que impulsa su administración para enfrentar la creciente ola de violencia en el país.