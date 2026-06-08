Laura Fernández ordena reforma para combatir ingreso ilegal de extranjeros al país

La presidenta Laura Fernández ordenó este lunes al director de Migración y Extranjería, Omer Badilla, que prepare una reforma legal para combatir el ingreso ilegal de extranjeros al país.

La directriz llegó en medio de la tercera reunión de la llamada “Fuerza Élite”.

“Tenemos reportes de personas que ingresan hasta 70 veces ilegalmente al país y que están ligadas con el crimen organizado y problemáticas de Crucitas.

“Dentro de los problemas tenemos el ingreso ilegal de personas nicaragüenses y de otras nacionalidades al territorio nacional, donde tenemos casos de personas detenidas y deportadas hasta 70 veces, con lo que identificamos que se hace necesaria una reforma a la Ley de Migración”, detalló la mandataria.

Fernández precisó que esa reforma estará lista “muy pronto” y que se presentará a la Asamblea Legislativa como parte de un “paquete de seguridad” en el que trabaja el Poder Ejecutivo.