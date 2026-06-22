Laura Fernández ordena destitución de jefes policiales que no pasaron prueba de polígrafo

La presidenta de la República, Laura Fernández, ordenó este lunes la destitución inmediata de siete directores policiales que no pasaron la prueba de polígrafo.

Se trata de un grupo de funcionarios de confianza que participaba de la llamada “Fuerza Élite”, razón por la cual fueron sometidos a ese "detector de mentiras", según ordenó Fernández semanas atrás.

“Hoy ordené al ministro de Seguridad que separe del grupo de Fuerza Élite y que cese los nombramientos de confianza que ocupaban como directores siete funcionarios que no pasaron la prueba del polígrafo. Siete de 33 funcionarios no pasaron esta prueba.

“Para tranquilidad de todos los costarricenses, los ministros y directores de la DIS y de la UEI aprobaron sin problema”, aseveró Fernández.

La propia mandataria añadió que los funcionarios que reprobaron ese examen fueron “removidos de inmediato de sus puestos de dirección” y que, adicionalmente, ordenó abrir una investigación preliminar contra ellos, la cual será conducida desde su despacho.

“Las pruebas fueron aplicadas bajo la coordinación de la DIS con apoyo de la empresa IPSC, certificada a nivel internacional. A ellos les hicieron preguntas sobre crimen organizado, narcotráfico y si han recibido beneficios ilícitos en el ejercicio de sus cargos”, aseguró sin precisar ni los nombres de estos funcionarios ni las preguntas en que fallaron.

Hasta ahora, el Gobierno no ha respondido si estas pruebas, y sus resultados, se harán públicos.