Laura Fernández ordena desconvocar plan de armonización eléctrica de agenda del Congreso
La presidenta dijo que busca abrir un “espacio de reflexión” para intentar conseguir los votos necesarios para su aprobación definitiva.
La presidenta Laura Fernández ordenó este miércoles la desconvocatoria inmediata del proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional de la agenda del Congreso, tan solo un día después de su aprobación en primer debate.
Esto con el objetivo de abrir “un espacio de reflexión” para que los diputados de oposición mediten su voto de cara a la votación definitiva en la Asamblea Legislativa.
“Solo los ríos no se devuelven. Don Rodrigo (Chaves, ministro de la Presidencia), preparemos el decreto juntos para desconvocar el proyecto de armonización. Creo que hay que desconvocarlo para que Liberación Nacional y el Frente Amplio recapaciten de lo que le están haciendo al país en este tema.
“Para que estudien el proyecto y la dinámica del mundo entero y vean cómo Costa Rica no se puede quedar atrás. Desconvoquémoslo para dar una pausa de cara al segundo debate y que si tienen algo que no dijeron en los últimos cuatro años de negociación y análisis y que haga sentido y se pueda incluir en el expediente...”, dijo Fernández.
La mandataria no precisó de cuánto será esa “pausa”, pero sí que ese periodo lo analizará, a futuro, junto a Chaves.
El proyecto, que defiende un profundo cambio en el modelo energético del país, se votó ayer en primer debate con solo los votos del oficialismo, pues la oposición es firme en que no apoyará la propuesta.
Esto hace imposible que el proyecto se vote en segundo debate, donde es necesaria una mayoría calificada (38 votos) para convertirse en ley.