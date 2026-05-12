Laura Fernández nombra nuevo director de la UEI y la UPP
¿Qué son la UEI y la UPP y qué funciones cumplen en el Gobierno? Se lo contamos en esta nota.
La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, anunció el nombramiento de Arnaldo Villareal Torres como nuevo director de la Unidad Especial de Intervención (UEI) y de la Unidad de Protección Presidencial (UPP). Por su parte, el ahora exdirector, Jeffrey Cerdas, pasará a formar parte de un grupo especializado en temas de seguridad nacional que asesorará al Ministerio de Seguridad Pública, bajo el mando del ministro Gerald Campos.
Fernández agradeció el trabajo de Cerdas durante el gobierno de Rodrigo Chaves Robles.
¿Qué son la UEI y la UPP?
La UEI es una fuerza élite adscrita al Ministerio de la Presidencia, especializada en operaciones de alto riesgo contra el narcotráfico y el terrorismo, protección de dignatarios, liberación de rehenes y desactivación de explosivos. También brinda apoyo a otros cuerpos policiales como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en situaciones de peligro extremo.
Por su parte, la UPP tiene como función principal garantizar la seguridad personal e integral de la Presidenta, la Primera Dama, sus hijos y dignatarios extranjeros en visita oficial.
Casa Presidencial también comunicó que el personal recibe capacitación en seguridad temporal o permanente en coordinación con la Casa Presidencial, el Ministerio de Seguridad Pública y la Escuela Presidencial, con el objetivo de fortalecer las medidas de protección.