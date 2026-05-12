Laura Fernández nombra nuevo director de la UEI y la UPP

La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado , anunció el nombramiento de Arnaldo Villareal Torres como nuevo director de la Unidad Especial de Intervención (UEI) y de la Unidad de Protección Presidencial (UPP) . Por su parte, el ahora exdirector, Jeffrey Cerdas , pasará a formar parte de un grupo especializado en temas de seguridad nacional que asesorará al Ministerio de Seguridad Pública , bajo el mando del ministro Gerald Campos .

Fernández agradeció el trabajo de Cerdas durante el gobierno de Rodrigo Chaves Robles.

¿Qué son la UEI y la UPP?

La UEI es una fuerza élite adscrita al Ministerio de la Presidencia, especializada en operaciones de alto riesgo contra el narcotráfico y el terrorismo, protección de dignatarios, liberación de rehenes y desactivación de explosivos. También brinda apoyo a otros cuerpos policiales como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en situaciones de peligro extremo.

Por su parte, la UPP tiene como función principal garantizar la seguridad personal e integral de la Presidenta, la Primera Dama, sus hijos y dignatarios extranjeros en visita oficial.

Casa Presidencial también comunicó que el personal recibe capacitación en seguridad temporal o permanente en coordinación con la Casa Presidencial, el Ministerio de Seguridad Pública y la Escuela Presidencial, con el objetivo de fortalecer las medidas de protección.