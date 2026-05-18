Laura Fernández no descarta convocar a referéndum reformas al Poder Judicial

La presidenta de la República, Laura Fernández, aseguró la tarde de este lunes que valorará convocar a un referéndum sobre eventuales reformas al Poder Judicial, si es que esos cambios no prosperan en la Asamblea Legislativa.



Así lo dio a conocer la mandataria al cabo de una reunión a la que convocó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, el fiscal general Carlo Díaz, así como el director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.



Durante el encuentro, se alcanzaron tres acuerdos —como por ejemplo, que la Fiscalía coordine con el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) en casos de liberaciones anticipadas de privados de libertad por parte de los juzgados de Ejecución de la Pena— y dos puntos de anuencia, mientras que en otros tres no se llegó a consenso.



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