Laura Fernández logra acercamientos con Frente Amplio en varios proyectos urgentes

La presidenta electa, Laura Fernández, sostuvo reuniones con diputados del Frente Amplio (FA) en busca de consensos sobre proyectos considerados urgentes para el país.

Fernández destacó que se alcanzaron acuerdos para impulsar iniciativas como el tren eléctrico, procesos de expropiación, financiamiento climático y otros temas en los que no existen diferencias sustanciales entre ambas partes.

“Acordamos que ellos van a impulsar, aprovechar el tiempo, están dispuestos a trabajar en la mañana y en la tarde, para que avancen proyectos como el tren, expropiaciones, un tema de un financiamiento climático, temas que no tenemos diferencias, lo cual yo celebro y agradezco”, expresó la presidenta electa.

Por su parte, representantes del Frente Amplio agradecieron la disposición de Fernández para reunirse y abrir espacios de diálogo.

Sin embargo, los diputados del FA mantienen su oposición al proyecto de ley que busca legalizar la minería en Crucitas, considerado uno de los temas más polémicos en la agenda legislativa.

La diputada Rocío Alfaro señaló que entregaron propuestas para mejorar el texto o complementarlo, con el objetivo de que la próxima Asamblea Legislativa logre un consenso.

“El proyecto de Crucitas es el que más ha generado polémica, le entregamos una serie de propuestas para mejorar el proyecto o crear algo de complemento, esperamos que la próxima Asamblea Legislativa tenga un texto de consenso y se pueda resolver un problema de preocupación nacional”, afirmó Alfaro.

​