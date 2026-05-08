Laura Fernández jura como nueva presidenta de la República

Laura Fernández es, desde este viernes, la nueva presidenta de Costa Rica.



La mandataria número 50 en la historia democrática del país recibió la banda presidencial de manos de Yara Jiménez, la presidenta de la Asamblea Legislativa.

Segundos antes, Rodrigo Chaves, su padrino político y quien desde hoy asume también como ministro de la Presidencia y Hacienda, le entregó el poder que desde hace cuatro años ostentaba.



Fernández juró ante las miles de personas que se dieron cita en La Sabana para presenciar uno de los traspasos de poderes más mediáticos de la historia, apegado al estilo rimbombante de la administración saliente.



Lo hizo ante una Biblia que le regaló su padre cuando tenía solo cuatro años de edad, y además ante la Constitución Política de Costa Rica, la misma que la mandataria ha reconocido que buscará reformar.

Fernández, la segunda mujer en asumir este cargo luego de Laura Chinchilla (2010-2014), asumió la Presidencia en el Estadio Nacional, un recinto que no investía a un nuevo mandatario desde hace 12 años, cuando Luis Guillermo Solís puso al PAC en el panorama presidencial de Costa Rica.



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