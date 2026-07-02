Laura Fernández firmó en Limón ley para impulsar alianzas público-privadas en Japdeva

La presidenta de la República, Laura Fernández, firmó este jueves la ley que autoriza a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) a establecer alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos de infraestructura en Limón.

La firma se realizó en Puerto Limón, una semana después de que la iniciativa fuera aprobada en segundo debate en la Asamblea Legislativa (ver video adjunto).

Según explicó el Gobierno, la nueva legislación permitirá que Japdeva suscriba alianzas con empresas públicas y privadas para ejecutar obras de interés para la provincia.

Uno de los principales proyectos que impulsa la administración es la construcción de una marina turística y un atracadero para cruceros en Puerto Limón, iniciativa que requeriría una inversión cercana a los $900 millones.

La propuesta contempla, además, el desarrollo de infraestructura complementaria, como hoteles, restaurantes y otros servicios turísticos, con el objetivo de fortalecer la actividad económica y atraer mayor cantidad de visitantes a la provincia.

Durante el acto de firma, Fernández aseguró que la aprobación de la ley representa un compromiso para impulsar el desarrollo de Limón.

"Hoy aquí no solamente voy a firmar una ley, hoy aquí yo vengo con un pacto para Limón", afirmó la mandataria.

Tras la entrada en vigor de la legislación, el siguiente paso será iniciar la búsqueda de inversionistas interesados en participar en el desarrollo del proyecto mediante el esquema de alianzas público-privadas.

El presidente ejecutivo de Japdeva, Martín Vargas, aseguró que el proceso se realizará bajo mecanismos de transparencia, competencia abierta, supervisión institucional y rendición de cuentas.

Las autoridades sostienen que la futura terminal permitiría ampliar la capacidad para recibir cruceros de gran tamaño y fortalecer la oferta turística de la provincia, con la expectativa de generar nuevas inversiones y fuentes de empleo.