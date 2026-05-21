Laura Fernández firma ley para financiar por $800 millones tren rápido

La presidenta Laura Fernández firmó la ley que autoriza un empréstito de $800 millones destinado a financiar el proyecto del Tren Rápido de Pasajeros (TRP) en el Gran Área Metropolitana.

En el acto participaron el presidente ejecutivo del Incofer, Álvaro Bermúdez, y el ministro del MOPT, Efraím Zeledón.

El crédito fue aprobado por los diputados en segundo debate y permitirá avanzar con una obra de gran impacto en la movilidad urbana.

El proyecto contempla 52 kilómetros de recorrido distribuidos en dos líneas: una que conectará Paraíso de Cartago con la Estación del Atlántico en San José, y otra que enlazará la capital con el centro de Alajuela.