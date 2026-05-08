Laura Fernández en primera persona: presidenta n.º 50 de Costa Rica cuenta su historia

Este viernes, Laura Fernández jurará como la presidenta N.º 50 de Costa Rica y la segunda mujer de la historia en recibir esa investidura.



La politóloga de 39 años, oriunda de Esparza de Puntarenas, recibirá la banda presidencial de manos de Rodrigo Chaves, su predecesor y padrino político en el Gobierno de “la continuidad”.



¿Pero quién es la mujer que dirigirá las riendas del país en los próximos cuatro años? Ella misma lo cuenta en el video adjunto.