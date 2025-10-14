Laura Fernández denuncia que detectó micrófono oculto para espiarla en su oficina

La candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, denuncia que detectó un micrófono oculto para espiarla en su oficina.

En una conferencia de prensa urgente, indicó que el hallazgo se dio este martes. Según la exministra de Planificación y Presidencia, su campaña contrató a una empresa dedicada a hacer este tipo de búsquedas en recintos, que encontró el dispositivo.

“Hacen esto cuando yo lo que estoy haciendo es una campaña de altura, visitando el país de punta a punta. Este viernes tenemos la presentación de nuestro plan de gobierno; perdónenme la violencia, pero es que choca, repugna y decepciona también saber que hay personas, en la acera de enfrente, que tienen la necesidad de instalar esto”, dijo la aspirante presidencial.

Frente a los medios de comunicación, la politóloga mostró el lugar donde, al parecer, estaba el aparato: oculto en un tomacorriente.

“Me dicen que es tecnología internacional, un dispositivo difícil de conseguir, hasta tiene un transmisor y un micrófono de alta capacidad. El valor puede rondar entre $2.000 y $3.000”, agregó.

Este mismo martes, Fernández interpondrá una denuncia ante las autoridades judiciales, aunque, manifestó, “no confía ni un comino” en la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial.



