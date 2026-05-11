Laura Fernández define qué pasará con las conferencias de prensa semanales

La presidenta de la República, Laura Fernández, reconoció este lunes que mantendrá las tradicionales conferencias de prensa que acostumbraba a realizar Rodrigo Chaves, pero antes analizará “cosas de estilo” sobre esos espacios.

En entrevista con el programa Nuestra Voz, la mandataria adelantó que mantendrá las conferencias los miércoles, pero empezando la próxima semana.

“Este miércoles no vamos a tener conferencia porque estoy acomodándome con los ministros y todo esto, juramentando viceministros y también definiendo con doña Pilar (Cisneros) y don Arnold (Zamora), el ministro de Comunicación, pues algunas cosas de estilo de las conferencias, pero a partir del miércoles de la próxima semana vuelve la tradicional conferencia los días miércoles”, dijo.

Fernández no ahondó en qué son esas “cosas de estilo” que analiza junto a su equipo de comunicación, pero sí adelantó que quiere ser cercana “a todos los medios de comunicación”.

“Yo quiero ser cercana a todos los medios de comunicación, pero especialmente a los costarricenses, y los medios son los instrumentos para llevarles la comunicación”, aseveró.



Durante la administración Chaves Robles, las conferencias de prensa semanales se convirtieron en una suerte de programa en el que el mandatario presentaba los logros o puntos más destacados de la última semana, además de criticar a sus adversarios y, finalmente, responder preguntas de la prensa.

El espacio evolucionó hasta tener secciones establecidas, la mayoría precisamente dedicadas a cuestionar a los medios de comunicación y los demás poderes de la República.