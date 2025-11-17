Laura Fernández da tres nombres de ministros que le gustaría mantener si llega a la Presidencia

La candidata del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, aseguró este lunes que, en caso de llegar a la Presidencia, le encantaría que al menos tres de los actuales ministros se mantengan durante su administración.



Se trata de Gerald Campos (Justicia), Yorleny León (IMAS) y Manuel Tovar (COMEX), según reconoció Fernández en el programa En Profundidad de Teletica.com.

“Por ejemplo, Gerald Campos ha hecho un trabajo extraordinario y me encantaría que siguiera, hay que ver si en Justicia o en Seguridad. Otra persona que para mí es sumamente talentosa es Yorleny León en eI IMAS; Manuel Tovar en COMEX... En fin, no son cosas que haya conversado con ellos, porque yo no estoy aquí repartiendo puestos”, aseveró.

Fernández también detalló por qué piensa en estos nombres para un eventual Gobierno.

“Manuel ha hecho un trabajo brillante en COMEX, Gerald Campos por las reformas al sistema penitenciario que ese hombre ha querido hacer para poner orden en las cárceles y Yorleny León, yo me quito el sombrero por la visión que tiene en cómo combatir la pobreza y vea cómo estamos de requetebien (sic) en resultados obtenidos en combate a la pobreza”, señaló.

Los tres nombres se suman al del presidente Rodrigo Chaves, de quien Fernández ya había asegurado le ofrecería el Ministerio de la Presidencia en caso de resultar electa.

Repase el programa completo aquí: