Laura Fernández asegura que recibió amenazas de ataques con francotirador

La presidenta Laura Fernández aseguró este lunes que tiene registradas nueve amenazas en su contra, algunas de ellas de ataques con francotirador.

Lo hizo como parte del recuento de la primera sesión del Consejo de Seguridad al que ella misma convocó y en el cual estuvieron presentes diferentes autoridades del Poder Ejecutivo.

"Revisamos el tema de las amenazas a la seguridad de mi persona, de mi familia y de miembros del gabinete. Yo tengo, y de este tema no he hablado públicamente en virtud de que son datos delicados y que hemos visto como confidenciales, pero yo tengo alrededor de nueve amenazas contra mi integridad física, algunas desde ataques con francotirador y otro tipo de amenazas delicadas, todas que provienen lamentablemente de la inteligencia policial y de la inteligencia penitenciaria", aseveró.

Según la mandataria, todas esas amenazas, que además incluyen a los ministros de Presidencia, Justicia y Seguridad, ya habían sido trasladadas al Ministerio Público.

Fernández había advertido, en la invitación al Consejo, que ese sería uno de los puntos a tratar durante esa reunión, pues precisamente su intención era preguntarles a las autoridades del Poder Judicial cuál era el avance de esas investigaciones.

"En mi caso, pues ustedes ya conocen los protocolos de seguridad que se aplican para mi persona y para los miembros del gabinete, pero evidentemente no queremos que ocurra algo que atente contra la seguridad de ningún alto funcionario, mucho menos en mi caso personal contra mi familia o contra mí. Eso también se los vamos a solicitar por escrito para ver qué han avanzado con esos casos que hemos trasladado de estas amenazas", aseveró.

Fernández, quien criticó con dureza la ausencia de las altas esferas del Poder Judicial en la cita, añadió que el objetivo es que el Consejo se reúna al menos una vez cada dos meses.

