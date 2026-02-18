Laura Fernández anuncia equipo técnico para impulsar reformas legales y constitucionales

La presidenta electa, Laura Fernández, presentó ante la ciudadanía, este miércoles, el equipo técnico que la acompañará en las reformas legales y constitucionales que impulsará una vez llegue al poder el próximo 8 de mayo.

Lo hizo en medio de la conferencia de prensa semanal del Poder Ejecutivo, cita en la que se acompañó de ese equipo, integrado por el exministro y abogado penalista, Juan Diego Castro; los constitucionalistas Fabián Volio y Fabián Silva y la exprocuradora adjunta, María Lourdes Echandi.

“Tomé la decisión de integrar un equipo técnico de trabajo que no va a cobrar un cinco, que son personas de mi confianza completa, ciudadanos patrióticos de una estatura técnica y moral increíble.

“Es un equipo técnico asesor para acompañar todos estos proyectos de ley y que lo que yo planteé en ese plan de Gobierno sea una realidad”, dijo Fernández.

En esa lista, la futura mandataria habló de la prometida reforma a la Ley de Usura, a las leyes de ejecución de la pena, mecanismos de contratación, la marina de Limón y Ciudad Gobierno.

“Sé que las reformas legislativas no dependen de mí, pero confío en la sabiduría de la bancada oficialista de 31 diputados y en la sensatez y deseo de servicio de las otras fracciones que van a estar en el Congreso”, aseveró.

En muchas de esas reformas se necesitará la venia de al menos 38 legisladores, una cifra que el oficialismo no tiene, pero de la que tampoco está lejos.

Precisamente, Fernández aseguró que promoverá el diálogo con las bancadas de oposición.

