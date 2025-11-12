La salud entra al debate electoral: candidatos presentarán sus propuestas en EXPOMED 2025

En medio de un proceso electoral clave, la Cámara Costarricense de la Salud realizará la EXPOMED 2025. Este año, ese evento incluirá un conversatorio especial con candidatos presidenciales, quienes expondrán sus propuestas a partir del Decálogo Nacional de Salud.

Entre los aspirantes confirmados están Álvaro Ramos, Juan Carlos Hidalgo, Claudia Dobles, Eli Feinzaig, Natalia Díaz y Fabricio Alvarado. Todos compartirán sus visiones sobre cómo priorizar la salud en la agenda nacional.

“Queremos que la salud esté en el centro de la discusión política y técnica del país. Este espacio promueve un diálogo informado y constructivo con quienes aspiran a liderar Costa Rica”, afirmó Massimo Manzi, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Salud.

La actividad se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre en el Hotel Crown Plaza Corobicí, en La Sabana, San José, a partir de las 8:30 a. m. y será transmitido en vivo por Teletica.com.

De acuerdo con los organizadores, la actividad reunirá a más de 400 representantes del sector público, privado y académico para discutir el futuro del sistema sanitario costarricense, con énfasis en propuestas de modernización, digitalización y sostenibilidad.

Además, explicaron que los paneles abordarán temas como acceso a medicamentos, descentralización de servicios, innovación tecnológica y digitalización de la atención médica.

Entre los oradores destacan: Elliot Garita, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos; Esteban Vega, gerente de Logística de la CCSS; Marco Arroyo, viceministro de Hacienda; Luis Monge, gerente de la Red de Servicios de Salud del INS; Manuel Rodríguez, director de Salud Digital de la CCSS; y el doctor Hugo Marín Piva, de la Dirección de Farmacoepidemiología de la CCSS.

También participarán el viceministro de Salud, Allan Mora, y el Gerente Médico de la CCSS, Alexander Sánchez.

"La iniciativa busca establecer una agenda sanitaria de largo plazo, que trascienda los gobiernos de turno y promueva un sistema más eficiente, innovador y sostenible. "Costa Rica tiene la oportunidad de transformar su sistema sanitario con innovación, tecnología y cooperación. Ese es el espíritu de EXPOMED y del Decálogo Nacional de Salud", concluyó Manzi.

Las personas interesadas en asistir pueden registrarse en este enlace: https://promedcostarica.glueup.com/event/139201/register/. La entrada es completamente gratuita.