“¡La Patria no se vende!”: Congreso adelanta fuerte rechazo a proyecto para vender BCR

Diputados de diferentes fracciones anunciaron, este jueves, un férreo rechazo a la propuesta del gobierno de Rodrigo Chaves que pretende la venta del conglomerado del Banco de Costa Rica (BCR).

La propuesta llegó a la corriente legislativa este martes, como parte de la agenda de extraordinarias que arrancó ese día y se discutió ayer, por primera vez, en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos.

Su compañero de bancada, Ariel Robles, adelantó que toda su fracción votará en contra de esa iniciativa y defenderá, hasta donde pueda, la no privatización del banco.

“El Banco de Costa Rica no se vendió ayer, no se vende hoy y si es por esta fracción no se vende mañana tampoco, no importa quién lo proponga, no importa quién lo promueva”, dijo tajante.