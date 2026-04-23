Juzgado ordena nuevo análisis de pruebas en caso “Diamante”

El Tribunal Penal de Hacienda anuló la resolución que dejaba sin efecto las pruebas presentadas en el caso Diamante , investigación que involucra presuntos delitos de cohecho contra empresarios y funcionarios públicos.

En primera instancia, un juez había declarado ilegales las intervenciones telefónicas y toda la prueba derivada de ellas. Sin embargo, el Ministerio Público apeló esa decisión, argumentando que el juzgador interpretó de forma errónea la ley y que la exclusión de las pruebas afectaba el desarrollo de la investigación.

El Tribunal de Apelación dio la razón a la Fiscalía y ordenó que el caso regrese a un juzgado, pero con un nuevo juez, para que se analice nuevamente la validez de las pruebas.

De esta manera, el proceso judicial en el caso Diamante continúa en curso.