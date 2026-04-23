Política
Juzgado ordena nuevo análisis de pruebas en caso “Diamante”
Esta es la razón por la que el proceso judicial continúa en curso.
El Tribunal Penal de Hacienda anuló la resolución que dejaba sin efecto las pruebas presentadas en el caso Diamante, investigación que involucra presuntos delitos de cohecho contra empresarios y funcionarios públicos.
En primera instancia, un juez había declarado ilegales las intervenciones telefónicas y toda la prueba derivada de ellas. Sin embargo, el Ministerio Público apeló esa decisión, argumentando que el juzgador interpretó de forma errónea la ley y que la exclusión de las pruebas afectaba el desarrollo de la investigación.
El Tribunal de Apelación dio la razón a la Fiscalía y ordenó que el caso regrese a un juzgado, pero con un nuevo juez, para que se analice nuevamente la validez de las pruebas.
De esta manera, el proceso judicial en el caso Diamante continúa en curso.