Juzgado ordena juicio contra rector de UCR por aparente incumplimiento de deberes

El Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública ordenó la apertura de juicio contra el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, por un presunto delito de incumplimiento de deberes.

El abogado defensor, Gerardo Huertas, explicó que la resolución fue notificada el lunes en la tarde y que el juez dispuso elevar la causa a debate. Según indicó, los argumentos de la defensa no fueron rechazados, sino que deberán ser valorados en la etapa de juicio, ya que el juez consideró que corresponden al análisis de fondo.

La defensa sostiene que los hechos son “absolutamente atípicos” y no configuran delito alguno, pues Araya ya había trasladado la competencia del asunto a la Vicerrectoría de Administración antes de la votación en cuestión.

Además, argumentan que la moción que lo exhortaba a inhibirse carecía de fuerza jurídica para constituir un mandato vinculante.

Huertas señaló que, a su criterio, la audiencia preliminar no cumplió con el rol de filtro que debería tener, pero aseguró que el rector se encuentra "tranquilo y confiado en que el juicio demostrará su inocencia".

La defensa insiste en que la acusación es “temeraria” y que la prueba documental respalda la tesis de la atipicidad.

Ahora se espera que el tribunal señale la fecha para el inicio del juicio.