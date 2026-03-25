Juzgado mantiene vivo proceso penal contra embajadora Catalina Crespo

El Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José ordenó devolver a la Fiscalía la denuncia presentada contra la embajadora de Costa Rica en Washington, Catalina Crespo, y de esta manera mantener vivo el proceso penal que enfrenta la diplomática por los presuntos delitos de falso testimonio y perjurio.

Los hechos se remontan a 2023, cuando el actual diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega, denunció a Crespo por presuntamente mentir en su declaración jurada para optar por el cargo de embajadora, pues declaró no tener procesos penales abiertos cuando en realidad tenía al menos cinco.

Ortega asegura que el canciller Arnoldo André y el Gobierno de Rodrigo Chaves sabían de esas denuncias, pero aún así decidieron nombrar a la exdefensora de los habitantes en el puesto que hoy desempeña.



La Fiscalía determinó que la declaración jurada de Crespo se presentó el 7 de agosto de 2022, por lo que el plazo de prescripción penal se cumplió el 7 de agosto de 2025, razón por la cual ordenó archivar el proceso.

Sin embargo, el juzgado penal determinó que, por lo denunciado, el plazo de prescripción es de 30 años, por lo que declaró sin lugar lo ordenado por el Ministerio Público y, en su lugar, devolver el caso a la Fiscalía para que se siga adelante la investigación.