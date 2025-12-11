Juzgado anula intervenciones telefónicas del caso Diamante

El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública anuló, la noche de este miércoles, las intervenciones telefónicas del caso de presunta corrupción conocido como "Diamante".



La decisión fue confirmada por el abogado Juan Marcos Rivero ante consulta de Teletica.com.



Con esta decisión, toda la prueba derivada de las escuchas telefónicas debe ser excluida de la investigación que se sigue contra los exalcaldes Johnny Araya (San José), Arnoldo Barahona (Escazú), Humberto Soto (Alajuela), Alfredo Córdoba (San Carlos) y Alberto Córdoba (Osa); así como el actual gobernante local Mario Redondo (Cartago).



"El juez las anuló, total y absolutamente, pero es que el argumento me parece a mí muy claro y muy transparente. O sea, si vos tenés una resolución sobre crimen organizado y con fundamento en esa resolución sobre crimen organizado se hacen intervenciones telefónicas, se produce mucha evidencia, posteriormente se dice que esa declaratoria de crimen organizado es absolutamente nula e ineficaz", dijo Rivera a este medio.



Para el abogado, no era posible mantener la validez de las intervenciones telefónicas, y el principal problema era que el resto de la prueba que se produce con fundamento en esa resolución sobre crimen organizado.

"La declaratoria de crimen organizado la anulan, porque el error es tan espectacular que incluso cuesta creer que se haya producido, y es que lo que hicieron fue copiar el machote de otra resolución que tenía que ver con un caso de aborto, imagínate, de un aborto. Una barbaridad insostenible", concluyó Rivera.



Trascendió que el juez también ordenó abrir investigación disciplinaria al fiscal.