Juan Carlos Hidalgo: “Seremos vigilantes de que se respeten los pesos y contrapesos”

El candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, salió a las 9:51 p. m. frente a sus seguidores que esperaban los resultados de este proceso electoral y reconoció la derrota.

El representante socialcristiano empezó su discurso, de unos 10 minutos de duración, agradeciendo a los miembros del partido por el trabajo hecho a lo largo de la campaña. Reconoció la labor de su equipo de candidaturas a la Vicepresidencia de la República y de quienes los asesoraron para la elaboración del plan de gobierno.

“No es el resultado que esperábamos, pero tenemos que estar orgullosos del trabajo que hicimos. No hay perdedores cuando se trata de hacer Patria”, afirmó Hidalgo entre aplausos de sus copartidarios.

Afirmó también que la campaña hecha por su partido fue “digna, propositiva y de soluciones”, al tiempo que felicitó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por el trabajo hecho en la organización del proceso electoral y el escrutinio de los comicios.

“El pueblo ha hablado y vamos a respetar el mandato del pueblo”, señaló el rojiazul.

Juan Carlos Hidalgo dedicó un espacio de su discurso para resaltar el ambiente electoral vivido en todo el país, el cual calificó como “una fiesta” que “no habíamos visto en muchos años”.

Por último, el socialcristiano dijo que si bien no les corresponderá ser gobierno, trabajarán desde el Congreso con lealtad, honestidad y como una oposición firme. Además, resaltó que serán vigilantes de que se respeten los pesos y contrapesos de la democracia.

“En los próximos cuatro años, haremos sentir el legado socialcristiano de buen gobierno con ideas y propuestas”, señaló.

Hidalgo terminó su discurso con una felicitación a la nueva jerarca, Laura Fernández.

“Quiero desearle éxitos al futuro Gobierno de la República, del futuro de ellos depende el futuro nuestro”, cerró.

Con poco más del 2,83% del total de votos válidos emitidos, Juan Carlos Hidalgo está en el quinto lugar del escrutinio de votos, tras el sexto corte emitido por el TSE a las 10:10 de la noche.