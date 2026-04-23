Juan Carlos Hidalgo reconoce interés en regresar a la presidencia del PUSC

El excandidato presidencial, Juan Carlos Hidalgo, reconoció este jueves que valora regresar a la presidencia del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), un cargo al que renunció en 2025 precisamente para lanzar su campaña electoral.

Hidalgo recordó que bajo su mandato el partido llevó adelante reformas importantes hace tres años, pero que ahora tiene claro que el PUSC “necesita más cambios”.

“Es una posibilidad, no lo descarto (volver a ser presidente). Yo he insistido muchísimo en que el partido Unidad necesita más cambios. Habíamos hecho reformas importantes a los estatutos hace tres años, pero nos quedamos cortos.

“Necesitamos todavía hacer más reformas y queremos que este proyecto político siga vigente. Obviamente, me interesa ser una voz cantante dentro del Partido Unidad Social Cristiana y dentro de todo lo que se viene, entonces sí, seguiré participando en los espacios que me corresponden para llevar a buen puerto estas reformas”, aseveró.

El cargo en la presidencia socialcristiana está vacante desde febrero pasado, cuando Mario Loría renunció al cargo apenas días después del fracaso del PUSC en las elecciones, donde no solo no ganó la Presidencia, sino que redujo su fracción legislativa a una sola curul, la cifra más baja de su historia.

La presidencia, desde entonces, está ocupada de manera interina por el alcalde de Nandayure, Teddy Zúñiga, quien seguirá en ese puesto hasta setiembre próximo, cuando se elijan a las nuevas autoridades del partido.