Juan Carlos Hidalgo pide a diputados del PUSC levantar inmunidad de Rodrigo Chaves

El candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, pidió este martes a los diputados de su fracción votar a favor del levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves.

En reunión con la bancada, Hidalgo le insistió a los legisladores que no pueden obstruir la justicia y que deben ser los tribunales los encargados de determinar si el mandatario cometió o no un delito.

“Él, como candidato, nos ha pedido que levantemos el fuero al señor Presidente de la República porque considera que no podemos ser obstruccionistas de la justicia y que deberíamos levantarle el fuero.

“Sin embargo, algunos diputados tienen dudas sobre el expediente, entonces quedaron de analizarlo a fondo y luego tomar una decisión en conjunto con la fracción”, reconoció el jefe de la bancada, Alejandro Pacheco.

Aun así, ya hay cuatro votos decididos en las filas socialcristianas: Vanessa Castro, Carlos Felipe García y el propio Pacheco; mientras que Leslye Bojorges votará en contra.

“Leslye dijo que él no va a cambiar de criterio y los otros compañeros están todavía definiendo a ver cuál va a ser la posición. En mi caso, yo mantengo en votar a favor, no estamos juzgando al señor Presidente, simplemente definimos si él va a un proceso judicial y que él se defienda donde corresponde”, añadió.

Los cálculos en torno al levantamiento de la inmunidad de Chaves son estrechos, pues se necesitan 38 votos, como mínimo, para eliminar el fuero de improcedibilidad penal, una cifra compleja en medio de un Plenario dividido en el tema y con altos índices de ausentismo.