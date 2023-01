Joselyn Chacón se referirá este lunes en la Asamblea a polémica sobre troles

Chacón aceptó en conferencia de prensa que hizo esos pagos al trol, pero los justificó como parte de una “ayuda” y de “donaciones”. Aceptó, también, que ordenó ataques contra periodistas, pero no que pagó para tal fin.

Esa audiencia, que será virtual, pues De Vengoechea es colombiano y no vive en el país, pretende precisamente que el estratega explique, de una vez por todas, si fue contratado o no para la contienda, pues su nombre no aparece en la liquidación de gastos presentada al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por el PLN.