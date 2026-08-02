José Miguel Villalobos propone ampliar extradición a delitos con penas superiores a 4 años

El diputado oficialista José Miguel Villalobos pretende impulsar una reforma constitucional para permitir la extradición de costarricenses por cualquier delito castigado con una pena de prisión superior a cuatro años, siempre que esa conducta también sea sancionada en el país que solicite la entrega.

La propuesta ampliaría significativamente el alcance de la reforma anunciada el pasado lunes por la presidenta Laura Fernández, quien adelantó una modificación al artículo 32 de la Constitución Política para incorporar nuevas causales de extradición, pero mediante una lista específica de delitos.

Villalobos aseguró a Teletica.com que buscará, junto al resto de legisladores, que sea su iniciativa la que finalmente avance en la Asamblea Legislativa.

"No es esperarme a que pase esta, sino tratar de ver un texto alternativo al que sea presentado. El mío es aún más duro, en el sentido de que no hagamos una lista taxativa, porque podría quedarnos fuera de la lista algún delito", explicó.

"La idea es que todo delito que tenga sanción con pena de prisión de cuatro años o más, en ambos países, tanto en el Estado requirente como en el Estado requerido, sirva para extraditar", añadió.

Villalobos defendió que una redacción más amplia evitaría modificar nuevamente la Constitución cada vez que surjan nuevos fenómenos criminales.

"No puedo saber yo lo que va a ocurrir en cinco o diez años sobre si va a empezar a presentar importancia algún delito de los que no esté ahí. Lo que estoy tratando es de cerrar portillos porque cada vez que se tenga que reformar la Constitución para incluir un delito me parece que es innecesario. Es mejor cerrar el portillo de una vez", señaló.

El diputado explicó que primero conversará con otros legisladores para reunir las firmas necesarias para presentar esa reforma constitucional y que, posteriormente, decidirán si impulsan esa iniciativa como un texto independiente o como uno sustitutivo a la reforma que impulse el Gobierno.

La propuesta del Gobierno

El lunes anterior, la presidenta Laura Fernández presentó un nuevo paquete de iniciativas en materia de seguridad y confirmó que, este lunes 3 de agosto, se presentará una reforma constitucional para ampliar las causales de extradición de costarricenses.

Según explicó el Ejecutivo, la iniciativa busca extender la extradición —que actualmente aplica para terrorismo y narcotráfico internacionales tras la reforma constitucional aprobada el año anterior— a otros delitos graves vinculados con el crimen organizado. Entre ellos figuran el sicariato, la trata de personas, el tráfico de armas y otros ilícitos que serán incorporados expresamente en el texto constitucional.