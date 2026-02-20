José María Villalta asumirá jefatura de fracción del Frente Amplio

El Partido Frente Amplio anunció este jueves la conformación de su jefatura y subjefatura de fracción para la primera legislatura del periodo 2026–2030.

En reunión interna, se acordó que el diputado José María Villalta Flórez-Estrada asumirá la jefatura de fracción, mientras que la diputada María Eugenia Román Mora ocupará la subjefatura.

Según el comunicado, "este acuerdo refleja el compromiso de la agrupación de trabajar de manera colectiva, coordinada y en vínculo permanente con el partido y su militancia".

La fracción aseguró que ejercerá una oposición firme frente al gobierno y a las políticas que consideren contrarias a los derechos y al bienestar de la ciudadanía.

Además, afirmaron que se mantendrán como "una fracción propositiva, impulsando iniciativas y construyendo acuerdos en defensa de la democracia y del pueblo costarricense".