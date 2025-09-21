José Aguilar revela su lista de diputados: incluye a un exdiputado y a su propia hermana

El Partido Avanza ratificó este sábado la fórmula presidencial que lidera José Aguilar Berrocal, acompañado por la exdiputada Evita Arguedas Makluf y la criminóloga Marcela Ortiz Bonilla como candidatas a las vicepresidencias.

La agrupación política también oficializó la lista de candidatos a diputados que acompañarán a Aguilar en los comicios de 2026.

Entre los nombres destaca Ignacio Alpízar Castro, exdiputado (2018-2022) que llegó al Congreso con Nueva República, el partido de Fabricio Alvarado, y posteriormente se declaró independiente. Ahora buscará regresar al Congreso por Alajuela.

También sobresale Irene Aguilar Berrocal, hermana del candidato presidencial, que ocupa el quinto lugar por San José. Es médico general con experiencia en la CCSS y en Coopesalud.

Por San José, la lista se completa con Laura Sauma Solano, ingeniera civil y emprendedora; Arturo Barboza Berrocal, periodista; Stephanie Durán Wong, profesional con más de 20 años de trayectoria en el sector público y privado; y Alexander Sánchez Granados, psicólogo y desarrollador web.

En Alajuela, los candidatos son Francisco Perdomo Arguello, médico cirujano y especialista en oftalmología; Laura Rodríguez Varela, profesional en secretariado administrativo; y Daniela Brenes González, experta en Administración de Empresas con énfasis en banca y finanzas.

Por Heredia, la papeleta es encabezada por la economista y empresaria Sandra Hernández Hernández, acompañada por el periodista Steven Barahona Gutiérrez y la abogada Sigrid Cruz Morales.

En Cartago, destaca Paula Villalta Olivares, exviceministra de Planificación Institucional y Coordinación Regional del MEP (2019-2022).

En Guanacaste, lidera Brian Campbell Jiménez, con más de 30 años de experiencia en agricultura y turismo, seguido de la doctora Alejandra Marjorie López Yong, con 40 años de trayectoria en la CCSS.

Por Limón, la papeleta la encabeza Fernando Méndez Granados, abogado especializado en derecho ambiental.







