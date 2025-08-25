José Aguilar es elegido oficialmente como candidato presidencial del partido Avanza

El partido Avanza también celebró su Asamblea Nacional el fin de semana, donde se eligió, con respaldo de los delgados y un quorum amplio, a José Aguilar Berrocal como su candidato a la presidencia de la República para las elecciones nacionales del 1° de febrero de 2026.

Tras esta decisión, Aguilar dijo que “ser elegido por nuestra Asamblea Nacional como candidato a la presidencia de la República no solo es un inmenso honor, sino también un compromiso inquebrantable con la defensa de nuestra institucionalidad y nuestra democracia”.