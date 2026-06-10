Jornada clave en el Congreso por elección de magistrados suplentes de la Sala IV

Esta tarde, el Plenario Legislativo se concentrará en tratar de elegir, por décima vez, al menos uno de los nueve magistrados suplentes que con urgencia pide la Sala Constitucional.

El acuerdo de los jefes de fracción, respaldado por la Presidencia del Congreso, fue concentrarse hoy en ese único expediente, bloqueado por la negativa del oficialista Pueblo Soberano de respaldar a cualquiera de las 18 candidaturas actuales.

Lo interesante de la sesión de este miércoles será precisamente ver si el oficialismo respalda alguno de los nombres o si, por el contrario, mantendrá su posición de rechazar la nómina y exigir una nueva lista a la Corte Suprema, tal y como defendió la semana anterior su jefe de fracción, Nogui Acosta.

Del otro lado, la oposición espera que el Congreso pueda cumplir ese mandato constitucional y no se enfrasque en un “proceso infinito” de votaciones que no logran los 38 votos necesarios.









La propuesta del bloque opositor es que el oficialismo eligiera un pequeño grupo de magistrados y los restantes salieran de un nuevo expediente que se solicite a la Corte.

La Sala Constitucional ya advirtió que hay un creciente número de expedientes que no se pueden resolver ante la falta de magistrados, lo que se traduce en retrasos en las resoluciones para cientos de costarricenses.