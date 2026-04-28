Jorge Acuña renuncia a alcaldía de Barva

El alcalde de Barva, Jorge Acuña Prado, presentó este lunes su renuncia formal e irrevocable al cargo ante el Concejo Municipal, la cual será efectiva a partir del 7 de mayo de 2026. Su último día en funciones será el 6 de mayo, según consta en el oficio entregado a las autoridades locales y leído por el jerarca en la sesión.



Acuña, quien fue electo hace dos años, dejará el puesto a mitad de su periodo, ya que aún le restaban otros dos años de gestión. En el documento, indicó que su decisión responde a "motivos personales" y solicitó que se realicen los trámites correspondientes ante el Tribunal Supremo de Elecciones (vea en la portada sus declaraciones).

​“Presento de una manera formal e irrevocable mi renuncia al cargo de alcalde de la Municipalidad de Barva”, señala el oficio fechado el 27 de abril de 2026, dirigido al Concejo Municipal.

Durante su mensaje de despedida, el jerarca agradeció a la comunidad y a los funcionarios municipales por el apoyo recibido durante su gestión.

“Servir durante estos años al pueblo de Barva ha sido mi mayor privilegio”, expresó.

Acuña llegó a la Alcaldía bajo la bandera del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC); sin embargo, de cara a las elecciones nacionales 2026, renunció a esa agrupación política y dio su adhesión al Partido Pueblo Soberano (PPS).



El alcalde aseguró que continuará vinculado con el cantón pese a su salida del cargo.

​“No me voy del pueblo, Barva seguirá contando conmigo”, manifestó.

Tras su renuncia, la administración municipal quedará en manos de la vicealcaldesa Alejandra Arce, junto al vicealcalde Vladimir Méndez, quienes asumirán la conducción del gobierno local mientras se completa el proceso de transición.





