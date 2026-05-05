Jefes de despacho de Chaves ocuparán dos ministerios en el Gobierno de Laura Fernández

Los dos jefes de despacho que tuvo Rodrigo Chaves en sus cuatro años de mandato lo acompañarán ahora como ministros de la administración de Laura Fernández.

Se trata de Jorge Rodríguez Vives y Gabriel Aguilar: el primero seguirá al frente del Ministerio de Cultura, mientras que el segundo asumirá la cartera de Justicia y Paz.

En el caso de Rodríguez Vives, ya había compartido con Chaves mientras este fue ministro de Hacienda en el Gobierno de Carlos Alvarado, en el que figuró como viceministro.

Posteriormente, llegó junto a Chaves a Casa Presidencial en calidad de jefe de despacho, asumió brevemente como ministro de Comunicación tras la salida de Patricia Navarro y desde 2024 fue nombrado como cabeza del Ministerio de Cultura, cargo que seguirá ejerciendo.

Aguilar, por su parte, llegó a Casa Presidencial en sustitución de Rodríguez para encargarse del despacho de Chaves. Ahora, por decisión de Fernández, sustituirá a Gerald Campos en Justicia, una de las carteras a las que más atención puso la actual administración.

De hecho, la futura mandataria le encargó a Aguilar llevar a buen término el Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO), que está previsto para entrar en operaciones este 2026.



Tanto Rodríguez como Aguilar compartirán gabinete con su anterior jefe, pues Chaves también se vestirá con el doble sombrero de Hacienda y Presidencia a partir del próximo viernes 8 de mayo.