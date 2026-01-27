Jefe del PUSC a Bojorges: “Espero que se haga independiente y se pase de curul”

El jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, aseguró, este martes, que esperan no tener ni que pedirle a Leslye Bojorges su renuncia al partido y que sea él mismo quien lo abandone e incluso cambie su lugar en el Plenario.

Esto luego de que anoche el diputado alajuelense subiera a sus redes sociales un video en el que hace pública su adhesión a Laura Fernández y al Partido Pueblo Soberano.

“Como fracción no tenemos ningún comunicado oficial, escrito, ni siquiera nos ha comunicado absolutamente nada, todos nos dimos cuenta de la renuncia por un video que subió a redes sociales y eso es lo único que sabemos.

“Ahora lo que corresponde es que el Tribunal de Ética del partido analice el tema y ya lo saque del partido formalmente, pero yo esperaría que no tuviéramos ni siquiera que pedirle la renuncia a la fracción y que se haga diputado independiente, yo esperaría que él mismo presente hoy la carta ante la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa, haciéndose diputado independiente y pasándose inclusive de curul”, dijo Pacheco.

Esa adhesión de Bojorges no sorprende al PUSC, que ya se había distanciado del legislador desde hace meses cuando este atacó directamente al candidato socialcristiano Juan Carlos Hidalgo.

La fracción, incluso, intentó sin éxito expulsarlo, pero no encontró las herramientas reglamentarias para hacerlo.

“Me parece que era algo previsible, a él lo escuchamos defendiendo a Rodrigo Chaves en el levantamiento de la inmunidad, diciendo inclusive que él no era un diputado de oposición. Lo vimos también en la ampliación de la cárcel, en La Reforma, en la inauguración de la primera piedra que nos pusieron, ahí estuvo, inclusive lo vimos donde pasó y el Presidente no lo saludó, entonces era previsible que él estuviera y se fuera con el partido del Presidente.

“Esperaremos reunirnos como fracción, pero yo esperaría, como mínimo, una carta de renuncia a la fracción y al partido por parte de don Leslye. Nosotros continuamos apoyando a Juan Carlos Hidalgo y seguiremos trabajando por el partido de Unidad Social Cristiana hasta el domingo que son las elecciones, esperando llegar a segunda ronda”, añadió Pacheco.

El jefe de fracción también se refirió al fuerte mensaje que el PUSC compartió anoche en sus redes sociales luego de que Bojorges publicara ese video. La agrupación agradeció a Laura Fernández por “llevarse los desechos”, en una clara referencia a su diputado.

“Esa es una frase de don Juan Carlos Hidalgo, como candidato. Acordémonos que él ya lo había expulsado de la campaña. Don Leslye nunca estuvo participando en la campaña de don Juan Carlos, él quiso ser el candidato presidencial de Unidad, pero por los problemas legales que tuvo, no pudo ser y no participó. Don Leslye ha tenido problemas personales con don Juan Carlos, y bueno, es una frase que nace del candidato, no es de la fracción”, precisó.

Hasta esta mañana, según Pacheco, el diputado alajuelense se mantiene en los diferentes chats de la bancada.

Se intentó tener una reacción de parte de Bojorges; pero, a esta hora, no ha sido posible.