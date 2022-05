Jefe de Recursos Humanos del Congreso declaró en juicio contra exdiputados del PASE

Por Álvaro Sánchez | 26 de mayo de 2022, 15:43 PM

El jefe de Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa declaró en el juicio contra cuatro exdiputados del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE) por supuestos nombramientos de familiares y amigos cercanos en el periodo 2006-2010.

Al parecer, estas personas no se presentaban a laborar y los legisladores, según la Fiscalía, cobraban dichos salarios.

“El horario tradicional de la Asamblea Legislativa ha sido de 9 a. m. a 6 p. m., de lunes a jueves, y los viernes de 9 a. m. a mediodía (…) Se eliminó la marca, que es lo que llamamos nosotros en el sector público, pero quedaba a responsabilidad de cada director de departamento, o de cada diputado, llevar el control del cumplimiento del horario establecido”, dijo el testigo ante los jueces.

El debate se desarrolla en los Tribunales de Goicoechea. Los acusados por presuntos delitos de peculado y estafa son Óscar López, Martín Monestel, Rita Chaves y Víctor Emilio Granados.

López, quien se representa a sí mismo, asegura que no ha tenido acceso al expediente.

“Yo me siento sumamente indefenso en ese sentido (…) A mí no se me ha resuelto el tema, sigo sin conocer y esto agrava el hecho. Esto en Dinamarca y en Costa Rica se llama estado de indefensión; este Tribunal se ha hecho de la vista gorda con mi necesidad”, reclamó el exdiputado y líder del PASE.

Repase la nota completa en el video adjunto.