Irrespeto y abuso de poder: oposición critica conformación de comisiones

Los jefes de las diferentes fracciones de oposición calificaron como un irrespeto y abuso de poder la decisión que la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, anunció este martes con respecto a la conformación de las diferentes comisiones.

Anoche, al término de la sesión del Plenario, Jiménez comunicó públicamente la integración de los órganos permanentes y especiales sin atender ninguna de las solicitudes que previamente habían planteado los legisladores de oposición.

Por ejemplo, Claudia Dobles (CAC) fue nombrada en Agropecuarios y Honores, pese a haber pedido estar en Seguridad y Narcotráfico; Jurídicos y Ciencia y Tecnología.

José María Villalta (FA) también llegó a Agropecuarios y estará en Ciencia y Tecnología, aunque de igual forma había solicitado estar en Jurídicos y Seguridad.

“La lógica de poderle entregar a la Presidencia del Directorio dónde cada diputación prefiere estar en comisión es para que eso vaya de la mano con los perfiles profesionales, la idoneidad y la experiencia de cada diputado para un mejor funcionamiento de la comisión y la Asamblea Legislativa”, dijo Dobles, quien anunció que cumplirá en las comisiones asignadas y también participará de aquellas donde fue excluida.







En el caso de Villalta, el experimentado legislador aseguró que tramitarán las permutas que les permite el reglamento, pero que no duda de que hay una intromisión y abuso de poder en esa decisión de Jiménez.

“Eso es una intromisión y un abuso de poder que la presidencia no debería ejercer. Ojalá que rectifiquen y lo corrijan porque nosotros vamos a tramitar las permutas y los cambios que el reglamento permite. Pero sí queremos decirles, es decir, si ese va a ser el juego de la fracción oficialista, del Gobierno, pretender debilitar a las fracciones, en el caso de la fracción del Frente Amplio, pretender debilitarnos cambiándonos las comisiones, no les va a funcionar.

“Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en condiciones muy difíciles en este Parlamento. Lo hemos hecho con un solo diputado estando en todas las comisiones. Igual, si nos quieren sacar de una comisión, lo que van a provocar es que más bien lleguemos con más interés a esa comisión para ver qué es lo que están haciendo”, aseveró.







Álvaro Ramírez, jefe de Liberación Nacional, también cuestionó las designaciones que recibió su bancada. Él, por ejemplo, estará en Agropecuarios y Honores.

"Esto no es un pleito de políticos; es una defensa del buen servicio que le debemos al ciudadano. La gente espera soluciones rápidas y de calidad, y para eso necesitamos a los especialistas en los lugares correctos. Cuando se prefiere imponer sobre el criterio técnico, se debilita la capacidad de esta Asamblea para resolver los problemas reales de Costa Rica.

"La gobernabilidad se construye con resultados, no pasando por encima de las capacidades. Costa Rica espera un Congreso que trabaje con criterios de excelencia y respeto. No podemos permitir que el control político se anteponga a la inteligencia parlamentaria ya la necesidad de entregar leyes que realmente funcionen para el bienestar de todos", concluyó Ramírez.







Los verdiblancos también anunciaron que tramitarán los cambios en la integración que estén a su alcance.

Finalmente, Abril Gordienko, del PUSC, insistió en que la falta de idoneidad técnica en la designación de diputados para las diferentes comisiones solo puede afectar la labor legislativa y, con esto, a toda la ciudadanía.

Este medio también﻿ solicitó una posición a Yara Jiménez sobre las razones de la Presidencia﻿ para esa conformación y está a la espera de una respuesta.

