Intérprete de Hulk respalda veto a la explotación del gas y petróleo en Costa Rica

Mark Ruffalo, el actor que da vida a Hulk en el universo cinematográfico de Marvel, hizo público su apoyo al proyecto de ley que pretende vetar por completo la exploración y explotación del gas y el petróleo en Costa Rica.



En su cuenta de Twitter, el afamado intérprete estadounidense hizo réplica de un post de Christiana Figueres donde se pedía el apoyo a la iniciativa que impulsa el Gobierno y que se tambalea en la corriente legislativa por aspectos de fondo.

“Apoyo el llamado de Christiana y confío en que el Congreso de Costa Rica aprobará la ley para prohibir permanentemente la exploración del gas y el petróleo”, dijo el actor.

Figueres, una de las voces más reconocidas a nivel mundial en la lucha contra el cambio climático, dijo en ese video que Costa Rica podría convertirse en uno de los primeros países en conseguir esa prohibición total y posicionarse aún más como un líder en esa materia.

I support Christiana's call and will be counting on the Costa Rican Congress to endorse a law to permanently ban oil and gas exploration. https://t.co/F26IOMEFF3