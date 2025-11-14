Intempestiva salida de Chaves marcó cierre de audiencia por desafuero

La intempestiva salida de Rodrigo Chaves de la comisión que analiza su desafuero, este viernes, marcó el cierre de la segunda comparecencia del mandatario ante la Asamblea Legislativa, esta vez por presunta beligerancia.

Luego de una acalorada intervención de 50 minutos ante el órgano que estudia la solicitud de levantamiento de su inmunidad, y una vez que su abogado, José Miguel Villalobos, terminó su exposición, Chaves agradeció a los diputados y se retiró sin responder ninguna consulta.

“Señora diputada (Alejandra Larios), le agradezco el tiempo, nosotros nos retiramos. Tengan un lindo día. Pueblo de Costa Rica, voy para afuera”, dijo el mandatario antes de ir a darse un baño de masas en la parte externa del Congreso.

Esa inesperada decisión vino precedida de su evidente molestia por la postura de Larios, quien se negó a darle más de 10 minutos de alocución a Villalobos pese a los reiterados intentos de Chaves y el oficialismo.

Afuera, el mandatario pidió la salida de Larios y la también diputada Rocío Alfaro, a quienes acusó de “amordazarlo” poco antes de gritarles “fuera” junto a sus simpatizantes.

“Era su derecho comparecer, es su derecho también retirarse cuando lo desee”, se limitó a responderle Larios.

Instantes después, el oficialista Daniel Vargas también anunció que se retiraba de la comisión por el resto de la sesión.

“Yo debo anunciar que me retiro en este momento también de la comisión, me parece que hay irrespeto flagrante a la Constitución Política y a la Ley General de Administración Pública que no puedo ser parte de eso. Dejo anunciado de antemano que voy a ejercer mi derecho de presentar un informe negativo, el cual intuyo será de minoría.



“No puedo seguir siendo parte de este foro el día de hoy y por eso me levanto y me voy. Suerte con el resto de la sesión”, dijo.

La decisión del presidente y de su abogado tuvo reacciones entre los miembros de la comisión. Por ejemplo, Larios leyó todas las preguntas que pretendía hacer a Chaves, pero que no pudo por su salida anticipada. La frenteamplista Alfaro también se refirió al tema.

“No es grato tener este tipo de audiencias, más con una persona que se toma la atribución de poder insultar a todas las mujeres de todos los distintos poderes e instituciones que tiene este país y huir cobardemente antes de poder siquiera escuchar nuestras respuestas a sus insultos.

“Decir que lamentamos, aunque no nos sorprende, que esta situación se haya dado, que solo confirma el carácter, la poca altura moral del señor Presidente, y esperaremos que no haya intereses de otra naturaleza que no hagan al Plenario tomar decisiones contrarias a derecho”, aseveró Rocío Alfaro.



Con la audiencia de hoy, el órgano deberá deliberar y emitir un informe final para que el Plenario someta la solicitud de desafuero a votación, que necesitará 38 votos para aprobarse.