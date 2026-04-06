INS despidió a trabajadores en maternidad y a punto de jubilarse, reconoce subgerente

El subgerente general de Negocios del Instituto Nacional de Seguros (INS), Claudio León, reconoció este lunes que entre los 130 trabajadores despedidos en abril de 2025 hubo personas que estaban en licencia de maternidad y otros a cinco días de pensionarse.

En audiencia ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, el funcionario aseguró que dentro de la lista que se le solicitó a diferentes jefaturas sobre potenciales empleados a cesar, había información “no tan actualizada”, lo cual originó esas situaciones.

“¿Cómo justifica una jefatura que haya enviado para despido a una persona en maternidad y a personas a cinco días de jubilarse? ¿Ustedes no verificaron esa información?”, le cuestionó la liberacionista Katherine Moreira.

“Esa información se validó, cuando nos dimos cuenta no estaba tan actualizada y procedimos según la jurisprudencia e hicimos de inmediato, apenas nos dimos cuenta, la reincorporación de esas personas”, dijo León

Los legisladores cuestionaron que muchos de esos funcionarios mantienen procesos judiciales abiertos por despidos injustificados o daños y perjuicios ocasionados por el proceso, muchos de los cuales podrían derivar en condenas que tendrían un impacto económico superior a los montos que la institución pretendía ahorrarse con los despidos.

“Esa valoración es de mediano y largo plazo, uno no lo ve solo en el corto plazo”, justificó el subgerente.

León ha sido señalado por diferentes funcionarios y exfuncionarios de la aseguradora estatal como el responsable de ese despido masivo que sacudió a la institución a inicios del año anterior.

Sin embargo, el funcionario defendió que él no fue “el cerebro” detrás de los despidos, sino que la orden vino del entonces gerente general, Luis Fernando Monge.

Monge, sin embargo, había defendido ante el mismo foro que esa decisión emanó de la presidencia ejecutiva encabezada por Gabriela Chacón.

Los legisladores cuestionaron que, mientras el instituto defiende un ahorro con el despido de esas 130 personas, la institución pagó ¢884 millones para el cambio de nombre del Estadio Nacional, una decisión que León justificó en un tema de mercadeo, aunque insistió en que no pasó por él.

En octubre anterior, la directora de Capital Humano del entidad autónoma, Tania Vargas, ya había admitido a los diputados que el cese de esos funcionarios se realizó sin estudios o evaluaciones técnicas, algo que hoy León reafirmó, aunque defendió que sí pasaron por un “comité consultivo”.