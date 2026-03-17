Inicia negociación del FEES para 2027

Este martes se inició la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para 2027.

La comisión de enlace, que agrupa a los centros de enseñanza superior, la representación estudiantil y los jerarcas del Poder Ejecutivo, se reunió con el objetivo inicial de revisar los compromisos adoptados en la pasada negociación del presupuesto, así como definir los lineamientos de la venidera discusión.

La Presidencia del Consejo Nacional de Rectores (Conare) resaltó, entre otras, el fortalecimiento de los sistemas de becas por parte de las universidades, un rubro que creció un 1,67% este año con respecto al anterior.

Los rectores, además, pusieron en la mesa la necesidad de trasladar el 2% del FEES que la Asamblea Legislativa aprobó y que el Ejecutivo aún no entrega.

El acuerdo de las partes fue continuar con la negociación el próximo martes 7 de abril en la sede del Conare. Se espera que ese día se conozcan las expectativas de las partes sobre el presupuesto del próximo año.