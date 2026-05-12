India abrirá embajada en Costa Rica: un hito en las relaciones bilaterales

Costa Rica celebró el anuncio de la apertura de una embajada residente de la India en San José, un paso histórico que fortalecerá los vínculos de cooperación, comercio e inversión entre ambos países.

El anuncio fue realizado por el Ministro de Estado para Asuntos Exteriores y de Textiles de la India, Shri Pabitra Margherita, durante su visita oficial al país.

La noticia se dio a conocer en un encuentro con el canciller Manuel Tovar y representantes de la comunidad india en Costa Rica, en el marco del Traspaso de Poderes a la presidenta Laura Fernández.

“Nos regocija que se haya hecho este anuncio aquí. La India es la nación más poblada del mundo, la cuarta economía global y un importante inversionista en servicios tecnológicos y manufactura avanzada”, destacó Tovar.

La instalación de una misión diplomática permanente en San José refleja el excelente estado de las relaciones bilaterales y el interés mutuo de profundizar la cooperación política, económica, tecnológica, educativa y cultural. Costa Rica cuenta con una embajada en Nueva Delhi desde 2010, y ahora se concreta la reciprocidad diplomática.

Actualmente, la India genera cerca de 2.500 empleos en Costa Rica y mantiene 25 empresas establecidas con potencial de expansión. El comercio bilateral ha mostrado un crecimiento sostenido, con un promedio anual de 8,1% en la última década. En 2024, el intercambio de bienes alcanzó los US$339 millones, consolidando a la India como un socio estratégico.

Este año se conmemora además el 56 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países, una asociación que se profundizará con la nueva embajada, el fortalecimiento del diálogo político y el impulso de una agenda bilateral moderna, orientada al beneficio mutuo de ambos pueblos.