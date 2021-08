Incertidumbre rodea convención nacional del PAC

La incertidumbre rodea la convención nacional del Partido Acción Ciudadana, que acabará este domingo sin dar un resultado final sobre su candidatura presidencial.



Pese a que se proyecta una afluencia de alrededor de 15 mil personas para estas elecciones internas y que las urnas se cerraron a las 5 p. m., el partido ha sido incapaz de hacer un anuncio contundente sobre el ganador de los comicios.

En el último corte, con 47% de las mesas escrutadas, la diputada Carolina Hidalgo mantenía una leve ventaja sobre su compañero de fracción Welmer Ramos, con 4 mil votos frente a 3.582.

Lea también Política Carolina Hidalgo lidera elección del PAC tras primer corte de resultados Con casi 38% de las mesas escrutadas, la diputada oficialista suma 3.105 votos, mientras que Welmer Ramos reporta 2.824 y Hernán Solano 256.

En tercer lugar y ya sin posibilidades se ubica el exministro Hernán Solano, con 294 votos.

La poca claridad sobre esa transmisión de los datos oficiales ha provocado, sin embargo, que esas cifras varíen entre los diferentes medios de comunicación, que reportan números diferentes incluso tras el primer corte a las 7 p. m.

Esa incertidumbre también se trasladó a las campañas de Hidalgo y Ramos, incapaces de hablar de victoria casi tres horas después del primer corte.

“El sistema de conteo es eficiente pero sí es evidente que están muy cerca dos tendencias, con lo cual no se trata de agilidad sino de precisión sino de construcción de los datos y respetar la institucionalidad del partido”, dijo Hidalgo.

Lea también Política Hernán Solano reconoce derrota: “Hay que aceptar que no tengo opciones” El exministro de Deportes marcha tercero en la convención del PAC, muy por detrás de Carolina Hidalgo y Welmer Ramos.

En una conferencia de prensa; sin embargo, la diputada llamó a confiar en el trabajo del partido y el Tribunal Electoral Interno.





“Ellos son los que tienen la autoridad en este proceso entonces sí me parece importante que desde los territorios respetemos este proceso que lleva el TEI y el comité ejecutivo nacional de dar un resultado lo más constatable posible”, añadió.

Desde la tendencia de Ramos el discurso pareció menos conciliador.

“Seguimos sin tener resultados claros, lamentablemente los datos que nos están ingresando del TEI no solo no son suficientes a esta hora, sino que no muestran una tendencia.

“Creo que van un poco lentos y esperemos más certeza en el último corte. Estamos contrastando los datos que nos ingresan desde el TEI con los que nos reportan los fiscales de las mesas. Con la información que tenemos no se puede anunciar un ganador”, dijo Paola Vega, vocera de campaña de Ramos.





La también diputada oficialista aceptó que les extraña que el proceso vaya tan lento pese a los pocos votos recibidos y que precisamente los datos que no llegan son los de provincias donde el electorado favoreció a Ramos.