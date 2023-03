IMAS no logró ubicar a 31.277 beneficiarios del "bono por inflación"

“Se otorgaron beneficios a 79.834 hogares que equivalen a ₡14.015 millones y se quedaron por entregar ₡5.984 millones para 31.277 hogares y la explicación es muy simple: no teníamos una forma de poder decirle a esas personas que eran beneficiarias de ese subsidio a pesar de todas las campañas de información que hicimos, porque en algunos casos los números de teléfono ya no pertenecían a esas personas, no teníamos un correo electrónico o un número registrado”, dijo León.