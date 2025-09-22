Hoy se decidirá si Rodrigo Chaves enfrenta ante magistrados juicio por caso BCIE

La Asamblea Legislativa abrirá, la tarde de este martes, una histórica sesión en la que, por primera vez, se resolverá un levantamiento de inmunidad a un presidente en ejercicio del cargo.

Será a las 2 p.m. que se inicie con el conocimiento de un informe de mayoría que recomienda el desafuero del mandatario Rodrigo Chaves, para que este afronte un juicio por presunta concusión.

Primero, se leerán las recomendaciones del dictamen. Luego, los diputados Andrea Álvarez, Rocío Alfaro y Daniel Vargas tendrán 10 minutos cada uno para referirse al documento

A eso de las 3:00 p. m. empezará un debate reglado, en el que los congresistas externarán sus posiciones y, posiblemente, justifiquen los votos que emitirán al cabo de la sesión.

Para la discusión, los parlamentarios establecieron tiempos para cada fracción, según su número de integrantes. También se contempló un espacio para los independientes de hasta cuatro minutos cada uno.

En esta ocasión, se prohibió ceder el tiempo entre parlamentarios, así como para interrupciones o alusiones.

Chaves, así como su ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, enfrentan un proceso que tiene que ver con una supuesta orden que estos dieron al publicista Christian Bulgarelli, para que diera $32.000 al exasesor del mandatario, Federico "Choreco" Cruz, a cambio de que su empresa RMC La Productora recibiera un contrato por $405.000 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).



El jerarca no tiene que pasar por el mismo trámite en el tanto que renunció a su inmunidad.

Dos caminos

El pronóstico es reservado. Es sabido que una mayoría de los legisladores aprueba el desafuero de Rodrigo Chaves, pero se desconoce si se alcanzará la mayoría calificada necesaria (38 diputados).

Si el Congreso consigue esa cantidad de votos, entonces procederá el levantamiento, y el gobernante deberá ser indagado por un magistrado instructor. Ese será el momento en el que a Chaves se le informarán formalmente los hechos por los que se le investigó y la prueba que se tiene en su contra.

Después de eso, el presidente estará listo para convertirse en el primero en encarar un debate oral y público. El mismo estará a cargo de la Sala de Casación Penal, el máximo tribunal en la materia del país.

Si los diputados no consiguen la mayoría, el fuero del mandatario, como miembro de los Supremos Poderes, prevalecerá. Consecuentemente, el gobernante se librará del contradictorio; al menos hasta que concluya su mandado, el 8 de mayo de 2026.

Así, el caso podrá retomarse en la vía ordinaria, una vez que Chaves deje de tener fuero y deje la Casa Presidencial.