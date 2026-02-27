EN VIVO
Hombre es asesinado en Purral de Goicoechea

La víctima presentaba varios impactos de bala.

Por Eric Corrales 26 de febrero de 2026, 22:00 PM

Un hombre de aproximadamente 45 años fue asesinado la noche de este jueves en Purral de Goicoechea, sector 1, en la primera alameda.

De acuerdo con la Cruz Roja, la víctima presentaba varios impactos de bala y fue declarada sin vida en el sitio.

Tras el ataque, la Fuerza Pública desplegó un operativo en la zona para tratar de dar con los responsables.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentó en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar la respectiva investigación.

